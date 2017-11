Alege o frunza de toamna si noi o sa iti spunem tot ce nu stiai despre tine

Ghete de dama la reducere de Black Friday 2017

Toamna incepe sa isi intre in drepturi, asa ca va trebui sa renunti in curand la incaltamintea subtire, de vara si sa inlocuiesti balerinii cu o pereche de ghete de firma . Insa vestea buna este ca tocmai in acest sezon se aniverseaza o...