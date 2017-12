Turmericul este un condiment extras din radacina plantei de Curcuma longa si este intrebuintat in alimentatie si in medicina pentru a trata o serie de afectiuni. Acesta contine curcuminoide, substante biologice active care se gasesc in curcumina si care au proprietati antioxidante puternice.

foto interior si prima pagina: NADKI, Shutterstock

Curcumina continuta de turmeric este un fitonutrient cu adevarat extraordinar si are proprietati remarcabile.

Cum prepari ceaiul de turmenic:

Consuma zilnic acest ceai timp de 7 zile, iar dupa aceasta detoxifiere te vei simtimult mai bine decat ai crezut. Reteta de ceai de turmeric are multe efecte benefice, dar cel mai important este ca va revitalizeaza ficatul.

Ingrediente:

– 2 lingurite de turmeric

– 1 lingurita de scortisoara

– 2 lingurite de ghimbir

