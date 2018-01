Asculta aceasta melodie pentru a atrage energia pozitiva si prosperitatea in viata ta.

Fie ca stelele sa iti alunge tristetea,

Fie ca florile sa iti umple inima cu frumusete,

Fie ca speranta sa iti stearga pentru totdeauna lacrimile,

Si, mai presus de toate, fie ca tacerea sa te faca mai puternica.

Melodia Ly-O-Lay Ale Loya transmite povestirile, legendele si viata americanilor nativi prin combinarea cantarilor din triburile Navajo, Pueblo si Sioux si a oamenilor Sami.

Ly-O-Lay Ale Loya face parte din albumul Yeha-Noha, dorinte pentru fericire si prosperitate lansat in anul 1994 de Spirit Sacru.

Potrivit artistilor care au realizat aceasta piesa, melodia ajuta la eliminarea energiilor negative, la alungarea tristetii, la aducerea zenului si fericirii in inima si in viata noastra. Cel mai important, linisteste spiritele agitate, vindeca sufletele ranite si atrage binele in jurul nostru.

Va invit sa o ascultati. Sa aveti un an nou de poveste.

foto interior si prima pagina: captura Youtube