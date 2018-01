Chakra coroana

Nume: Sahasrara

Culoare: Violet

Localizare: Deasura varfului capului

Functie: Chakra Sahasrara simbolizeaza detasarea de iluzie. Un element esential in obtinerea unei constiinte superioare a adevarului ca unul este tot si tot este unul.

foto interior si prima pagina: D. Czarnota Shutterstock

Chakra coroanei, cunoscuta si sub numele de Sahasrara este, fara indoiala, cel mai puternic centru energetic al corpului. Aceasta se afla in partea de sus a capului si uneste energia personala cu energia Universului (divina).

Chakra coroanei deschise iti permite sa ramai conectata la puterea divina si iti sa te lasi calauzita de aceasta. Insa pentru ca chakra coroanei sa fie intr-o aliniere corecta, toate celelalte chakre ale corpului trebuie sa functioneze bine.

Uneori, chakra coroanei trebuie curatata si vindecata. Iata trei modalitati prin care poti face asta.

1. Incepe cu chakrele inferioare

In corp exista un total de 7 chakre. Astfel, pentru ca chakra coroanei sa fie in armonie, celelalte 6 chakre trebuie, de asemenea, sa functioneze corect. Acest exercitiu simplu te poate ajuta in curatarea celorlalte chakre.

Ce exercitiu iti recomand pentru toate chakrele: roteste mana in sens invers acelor de ceasornic pentru a curata chakra si apoi roteste mana in sensul acelor de ceasornic pentru a sigila chakra dupa curatare. Permite intuitiei sa te ghideze pentru timpul pe care trebuie sa il petreci pentru fiecare chakra.

2. Foloseste un cristal

Pentru a te folosi de puterea vindecatoare a cristalelor, vei avea nevoie de 4 bucati de cuart sau orice alt cristal pe care il ai. Este recomandat sa pastrezi aceste cristale in soare timp de aproximativ 10 minute inainte de a incepe. Acum, aseaza-te pe pat si pune un cristal pe podea, deasupra capului tau. Urmatoarele doua cristale trebuie plasate tot pe podea, pe fiecare parte a urechii, iar ultimul cristal langa talpile picioarelor.