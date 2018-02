In societatea moderna, multi oameni se confrunta cu depresia. Sunt atat de deconectati de sufletul lor si de natura incat, invariabil, ajung in aceasta situatie, ca un semnal de alarma. De multe ori, in loc sa se scuture si sa invete, se afunda mai adanc in situatie. Daca suferi de depresie, evita sa faci cele cinci greseli de mai jos si vei reusi sa itii revii rapid.

1. Nu cauti solutii la probleme.

Cand esti deprimata ai tendinta de a te concentra pe supararea ta decat ceea ce o provoaca. Nu remediezi problemele care pot fi usor de rezolvat.

2. Astepti pana cand calitatea somnului se imbunatateste pentru a face un alt pas

Persoanele care sufera de depresie au probleme cu somnul. Desi stii ca nu poti sa adormi doar intorcandu-te de o parte pe alta in pat, nu faci nimic in sensul asta pentru ca te simti obosita si iritata. Exercitiile potrivite iti pot ajuta corpul sa adoarma.

3. Crezi ca o pastila te poate scapa de tot ceea ce simti

Medicamentele le sunt utile persoanelor care sufera de depresie insa nu rezolva toate problemele legate de depresie. Nu schimba modele de gandire si de comportament si nici nu ofera strategiile psihologice necesare pentru a le aborda.

4. Intotdeauna ceri ajutor

Depresia este o calatorie lunga pe care multi oameni o fac in tacere inainte de a cere ajutor. Doar ca odata ce il primesc, continua sa il ceara chiar si in privinat lucrurilor pe care le au capacitatea de a face. Devin dependenti de ceilalti si, treptat, o povara. Acest lucru creeaza resentimente si afecteaza adesea relatiile.

5. Amani sa te ocupi de aspecte importante ale vietii tale

Cand esti deprimata, creierul tau este in ceata si capacitatea ta de concentrare este afectata. Retragerea si amanarea sunt de inteles.

Dar acest lucru nu inseamna ca trebuie sa pui totul in asteptare, mai ales aspecte importante precum trairea vietii si ducerea la bun sfarsit a proiectelor tale. Nu vei face decat sa iti agravezi starea. Nu trebuie sa tragi de tine, dar facand ceva ce iti place si stapanesti vei face pasi importanti spre recuperarea ta.

Pentru a aplica aceasta strategie, impartiti-va ziua in trei bucati: dimineata, dupa-amiaza, seara. In fiecare dintre aceste bucati au cel putin o experienta de placere si o experienta de maiestrie. Astfel de experiente reduc sansele de a solicita prea mult ajutor de la alte persoane sau de a nu rezolva probleme mici care te fac iritabila.

Depresia este o afectiune care poate fi vindecata insa doar atunci cand te ajuti sa iesi din ea. Invatand din greseli si evitand sa le faci in viitor faci un pas urias catre vindecarea ta.