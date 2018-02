Corpul este casa sufletului. Asculta-l pentru ca sufletul tau vorbeste cu tine prin el.

Cu totii trecem prin momente dificile in viata noastra, cand ne simtim obositi, extrem de sensibili sau lipsiti de energie. Aceasta este o faza normala care apare adesea dupa o schimbare serioasa in viata noastra.

foto interior si prima pagina: Irina Zharkova Shutterstock

Cand simti ca te afli in aceasta stare, este important sa fii atenta la sufletul tau si sa il tratezi cu bunatate.

Este foarte important sa fii atenta la tine, sa ai grija de mintea, corpul si spiritul tau, mai ales cand ai trecut printr-o perioada de schimbare sau transformare.

Corpul iti poate oferi cateva semne ca mintea este obosita, iar sufletul nu mai poate duce. Fii atenta la semnele de epuizare. Iata cateva intrebari pe care ar fi bine sa ti le adresezi pentru ca sunt concepute pentru a te cunoaste mai bine si a te ajuta sa iti schimbi viata in mai bine.

1. Corpul tau este hidratat suficient?

Apa te ajuta sa eliberezi toxinele si emotiile din corpul tau. In cazul in care ai avut foarte mult de munca (atat psihica, cat si fizica), corpul tau necesita mai multa apa pentru hidratare. Asigura-te ca ii oferi cat are nevoie.

2. Ai mancat ceva nutritiv in ultimele trei ore?

Cand ai o perioada mai dificila, nu iti mai arde de mancare. Iei un snack rapid sau chiar ajungi sa consumi mai multa mancare fast food care doar sa iti umple stomacul. Chiar daca acest lucru satisface pofta pentru moment, pe termen lung poate duce la oboseala si chiar epuizare si asta deoarece organismul tau nu mai primeste suficienti nutrienti.

Exercitiile fizice (pana si mersul sau urcatul treptelor - in locul liftului) reprezinta o modalitate excelenta pentru a pune in miscare sangele si a te ajuta sa elimini energia negativa din jurul tau.

4. Te-ai oprit pentru o clipa si ai respirat?

Ia-ti cateva secunde, inchide ochii, relaxeaza-ti mintea si respira adanc pentru a te relaxa. Daca observi orice rezistenta in timp ce faci acest lucru, continua sa exersezi. In momentul in care ai ajuns la a 5-a respiratie te vei simti mult mai relaxata si mai linistita.

5. Ai dormit cel putin 7-8 ore aseara?

Un somn bun este extrem de important pentru sanatatea corpului si a mintii. In cazul in care nu te-ai odihnit bine in ultima perioada, este timpul sa iei o pauza si sa tragi un pui de somn. De asemenea, incearca sa creezi un ritual in fiecare seara care te va ajuta sa ai un somn profund si linistit.

6. Ai spus ceva frumos sau ai facut ceva dragut pentru cineva in aceasta perioada?

Una dintre cele mai bune metode pentru a stimula starea de spirit este sa faci ceva frumos pentru altcineva. Chiar si un simplu act de a tine usa deschisa pentru un strain sau de a trimite un mesaj dragut unui prieten te poate ajuta sa fii mai vesela.

7. Ti-ai facut timp pentru a face lucrurile care iti plac?

De foarte multe ori suntem prea ocupati cu viata noastra incat uitam sa ne bucuram de noi insine. Viata este menita sa fie traita frumos, iar acest lucru presupune sa facem lucrurile pe care le iubim in fiecare zi.

8. Ai reflectat asupra lucrurilor pentru care te simti recunoscatoare?

Recunostinta. Acest lucru castiga de fiecare data cand vine vorba de cresterea vibratiilor si de a te ajuta sa iesi dintr-un mediu negativ. Pur si simplu reflecta asupra 7 lucruri pentru care esti recunoscatoare si vei fi mai vesela si chiar mai fericita.