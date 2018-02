Circumstantele pot transforma o viata frumoasa intr-una nefericita. Insa o parte - adesea o mare parte - a nefericirii vine propria noastra gandire, din propriul nostru comportament si propriile noastre obiceiuri.

Psihologii au marturisit ca acesta este cel mai negativ obicei zilnic care poate crea destul de multa nefericire in sufletul si in lumea noastra mica. Despre ce este vorba?

Despre... CAUTAREA PERFECTIUNII.

foto interior si prima pagina: bruniewska Shutterstock

Viata trebuie sa fie perfecta pentru a fi fericita?

Trebuie sa te comporti intr-un mod perfect si sa obtii rezultate perfecte pentru a fi fericita?

Daca raspunsurile la aceste doua intrebari au fost DA, atunci fericirea nu va fi usor de gasit. Stabilesti o performanta la un nivel inuman si, astfel, ajungi sa nu mai ai incredere in tine sau chiar sa crezi ca nu esti suficient de buna, ca nu ai rezultatele pe care ti le doresti si ca viata ta nu este una frumoasa. Ajungi sa consideri ca ceea ce faci nu este niciodata destul de bun, cu exceptia unor momente foarte scurte care apar din cand in cand si in care simti ca totul este perfect.

Exista trei lucruri mici si simple care te vor ajuta sa iti schimbi modul in care privesti viata pe care o traiesti si, cel mai important, sa devii mai relaxata.

1. Nu mai cauta perfectiunea. In schimb, multumeste-te cu fiecare rezultat bun pe care il ai

Cautarea perfectiunii te va obosi. In plus, nu vei reusi sa o gasesti niciodata... pentru ca, oricat de mult ai incerca, perfectiunea nu exista. Intelege ca exista ceva numit "suficient de bun" - si, in momentul in care ai ajuns acolo, incheie ceea ce ai avut de facut. Accepta ce se intampla si, mai mult, fii multumita de rezultat pentru ca ai muncit pentru a ajunge in acest punct.

2. Stabileste un termen limita

In sarcinile pe care le avem de-a lungul vietii ajungem sa venim cu adaosuri fara sa ne dam seama ca ne complicam mai mult decat sa simplificam lucrurile. De aceea este foarte important sa stabilim un termen limita - aceasta metoda ne va ajuta sa renuntam la nevoia de a lustrui lucrurile prea mult, de a le face perfecte.

3. Fii atenta la ce pierzi cand cauti perfectiunea

Vizionand prea multe filme, ascultand prea multe melodii si fiind atenti la doar ce ne spune lumea, este usor sa incepem sa visam si sa ne dorim sa traim o viata in care perfectiunea ne ghideaza fiecare par. Suna poate prea bine, prea minunat... si tu iti doresti sa ai parte de o viata perfecta, nu?

Insa in viata reala perfectiunea se confrunta cu realitate si tinde sa provoace multa suferinta si mult stres nu doar pentru tine, ci si pentru oamenii din jurul tau. Poate aduce cu ea ganduri negative sau poate duce la incheierea unor relatii, la renuntarea la locul de munca sau la proiecte importante si asta doar pentru ca asteptarile tale sunt in afara acestei lumi.