Nu poti controla tot ce ti se intampla in aceasta viata. Nu poti controla trecutul si intamplarile care au avut loc. Nu poti controla oamenii care vin si pleaca din viata ta. Nu mai cauta vinovati acolo unde nu sunt. Uneori, nu ai niciun cuvant de spus cu privire la ce se intampla in viata ta.

Poate ca astazi faci lucruri minunate la locul de munca intr-o zi si maine esti nevoita sa pleci pentru ca se fac restructurari. Poate ca esti intr-o relatie minunata, in care exista iubire si maine totul se poate termina din cauza distantei mari sau a timpului. Poate ca ai tot ce visezi astazi si maine nu mai ai nimic.

Nu stii niciodata ce se poate intampla cu tine. Si indiferent de cat de mult incerci sa detii controlul asupra vietii tale sau sa cauti vinovati pentru lucrurile care apar si dispar... ei bine, trebuie sa te conformezi cu faptul ca nu le poti face pe toate.

Viata ne da de toate: de la fericire la tristete, de la bucuri la tragedii si pierderi. Viata iti poate oferi toate aceste lucruri fara a te intreba daca ti le doresti. Si fara a primi permisiunea ta.

Nu iti poti controla viata. Nu poti controla unde vei fi peste cinci ani. Nu poti controla unde te va duce ziua de maine. As vrea sa poti. As vrea ca noi toti sa putem. Insa ne este imposibil.

Toti traim intr-un necunoscut constant... si cu un semn constant de intrebare.

Asadar, ce facem? Daca nu putem controla nimic pe aceasta lume, ce este de facut pe mai departe? Ei bine, putem controla un singur lucru - putem controla gandirea noastra. Reactia noastra. Mintea noastra. Putem incerca sa controlam modul in care ne privim viata si lumea. Putem incerca sa controlam modul in care vedem tragediile si greutatile prin care trecem. Putem incerca sa mentinem lucrurile bune si frumoase in viata noastra. Putem incerca sa vedem frumosul din orice moment (fie el si dificil).

Putem incerca sa vedem ziua de maine mai stralucitoare cand astazi este melancolie si tristete. Putem incerca sa vedem ziua de azi frumoasa pentru a face ca toata durerea sa dispara pentru un minut. Putem incerca sa gandim lucruri bune indiferent de cat de dificila este viata noastra.

Trebuie sa vedem lumina. Trebuie sa ne mentinem speranta. Indiferent de situatie. Pentru ca sincer asta este tot ce ne-a ramas.

Putem controla viziunea asupra vietii si a gandurilor care zboara prin mintea noastra. Putem controla speranta pe care o purtam in inima noastra. Si putem incerca sa zambim. In ciuda tristetii, in ciuda lacrimilor, in ciuda problemlor si in ciuda tragediilor. Putem sa continuam sa credem. Si putem incerca sa fim fericiti in ciuda intunericului.