Multi barbati se plang ca nu ne inteleg pentru ca nu stiu cu exactitate ce le enerveaza pe femei si ce nu. Putini sunt cei care realizeaza cand depasesc limita si cum ar trebui sa repare situatia. Daca iubitului tau ii este greu sa te citeasca, iar tie iti este greu sa ii explici, poate ca ar trebui sa ii arati acest articol. Lucrurile vor deveni mult mai simple dupa aceea.

Exista anumite obiceiuri care ii fac chiar si unei femei linistite sa-i fiarba sangele in vene, potrivit madamenoire.com. Asadar, iata ce le enerveaza pe femei in viata de zi cu zi!

Ce le enerveaza pe femei: obiceiuri peste care nu pot trece

Nu este greu sa iti dai seama ce le enerveaza pe femei daca te uiti cu atentie in ochii lor. Vei citi imediat ca nu suporta sa primeasca o “pauza de calmare” atunci cand, de fapt, isi doresc sa poarte o discutie serioasa. Cand esti agitata si ii spui partenerului tau tot ce ai pe suflet, cu siguranta ultimul lucru pe care vrei sa il auzi este… tacerea! Ai nevoie chiar in acel momente de explicatii!

2. Uitarea unei ocazii importante

Unul dintre motivele care starnesc certuri si dezamagiri in cuplu are legatura cu uitarea ocaziilor importante. Pentru femei este foarte important orice are legatura cu „prima oara”.

