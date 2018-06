Mulți dintre noi suntem pierduți în viață pentru că nu știm să ne îndreptăm atenția asupra vocii sufletului. Din momentul în care ne trezim și până în momentul în care adormim, suntem bombardați cu o stimulare constantă a simțurilor. Și ajungem să credem că gândurile noastre sunt deja realitatea în care trăim.

foto interior si prima pagina: Randoms Shutterstock

Unele dintre cele mai frecvente mituri pe care le credem adevărate (nu doar personal, ci ca specie colectivă) includ:

- circumstanțele noastre sunt responsabile de durerea pe care o simțim;

- alți oameni sunt responsabili pentru durerea noastră;

- suntem la mila destinului, așa că nu avem de ales decât să suferim;

- cu cât punem la îndoială convingerile noastre, cu atât ne consumă viețile. Cu alte cuvinte, cu cât suntem mai ocupați, cu atât mai puțin ascultam de vocea sufletului nostru.

Exercițiul pentru suflet este un proces de redescoperire a vocii interioare.

Soulwork is the process of rediscovering that inner voice again. It provides a map to your “true north” or inner center.

Alege să fii atentă la gândurile tale

Este timpul să fii atentă la gândurile tale, să îți pui întrebări și să îți examinezi ceea ce simți. Acesta poate fi un proces simplu, însă necesită practică și persistentă.

Iată întrebările pe care trebuie să ți le pui:

- Ce simt eu?

- Care este gândul care îmi provoacă acest sentiment?

- Ce simt când am acest gând?

- Știu 100% că acest gând este unul adevărat?

Avem și un exemplu cu răspunsuri pentru voi:

- Ce simt eu? - Teamă.

- Care este gândul care îmi provoacă acest sentiment? - Partenerul meu este interesat de o altă femeie.

- Ce simt când am acest gând? - Mă simt abandonată, speriată și dezamăgită.

- Știu 100% că acest gând este unul adevărat? - Nu.

Aici putem vedea că teamă "Partenerul meu este interesat de o altă femeie." este doar un gând. Această circumstanță nu este responsabilă pentru durere, dar gândurile sunt. Nu este o realitate, este doar un gând. După această realizare, durerea și frica se dizolvă în mod natural, lăsând o experiență de pace și bunăstare.

Însă hai să mai facem un pas. Ce s-ar întâmpla dacă, într-adevăr, partenerul tău este interesat de o altă femeie.

Iată care sunt întrebările și răspunsurile:

- Ce simt eu? - Tristețe și durere.

- Care este gândul care îmi provoacă acest sentiment? - Partenerul meu nu mă mai iubește.

- Ce simt când am acest gând? - Mă simt lipsită de valoare, singură, cu inima franța.

- Știu 100% că partenerul nu mă mai iubește? - Nu, nu.

Aici vedem că, de fapt, cauza suferinței nu este partenerul, ci comportamentul lui.

Exercițiul pentru suflet nu trebuie să conțină întrebări formale. Ești liberă să alegi singura întrebările. Mai jos las câteva întrebări ca exemple:

- Pot găsi o dovadă că acest gând nu este adevărat?

- Ce simt când am acest gând?

- Cum m-aș simți fără acest gând?

- Care sunt convingerile mele?

- Emoția a fost creată de gândurile mele sau de circumstanță însăși?