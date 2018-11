Astrologul Lisa Stardust le-a povestit celor de la Bustle ca sunt patru categorii de avut in vedere daca vrei sa-ti alegi rutina de dimineata in functie de zodie.

„Zodiile de foc se trezesc pregatite sa inceapa ziua, in vreme ce zodiile de pamant adora rutinele care le permit sa se trezeasca in ritmul lor. Zodiile de aer sar din pat si fac totul instinctual, iar zodiile de apa isi planuiesc diminetile in avans, pentru a evita haosul.”

In functie de trasaturile unice de personalitate ale zodiei tale, iata ce rutina de dimineata se va dovedi cea mai eficienta pentru tine.

