Felul in care razi impreuna cu iubitul tau spune multe despre relatia voastra

Iti e teama sa razi? Oricum, teama de a fi luat in ras, de a fi subiect de glume, chiar si de catre partenerul care nu are niciun gand rau, poate avea repercusiuni asupra relatiei, mai spun unii psihologi.

Tuturor ne place sa radem, sa glumim, sa raspandim energie buna. Iar daca acest lucru se intampla in preajma persoanei iubite e cu atat mai bine. Afla, insa, ca modul in care razi atunci cand esti alaturi de partenerul tau spune multe despre voi doi. Cel putin asa arata un studiu publicat in The Journal of Research in Personality si citat de First For Women.

Studiul arata ca daca partenerii rad in acelasi timp, dar si intr-un mod asemanator poate fi un semn ca relatia lor este una bine sudata, cu sanse mari sa dureze mult si bine. Daca, dimpotriva, membrii cuplului evita sa rada, se simt timorati unul langa celalalt si schiteaza mai degraba un zambet subtil, in loc de un zambet sanatos, nu pare prea in regula.

Fii atenta la comportamentul vostru social

Mai ales ca, in general, simtul umorului este una dintre calitatile pe care partenerii le cauta unul la celalalt.

