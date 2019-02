7 gustari delicioase care nu lipsesc din frigiderul nutritionistilor

Ce face un nutritionist cand pofta de dulce il loveste in moalele capului? Apeleaza la aceste gustari delicioase care nu compromit dieta.

Atunci cand nu am timp sa gatesc sau pur si simplu sunt prea lenesa, apelez la cele mai nesanatoase solutii: paine cu unt si gem (iarta-ma daca ti-am facut pofta, si mie imi ploua-n gura), croissant cu ciocolata si chimicale cat cuprinde, chipsuri sau prajitura cumparata acum cateva zile de la supermarket, de care uitasem printr-un miracol.

Poftele nesanatoase apar din diverse motive, fie ca vorbim despre clasica plictiseala, dezechilibrul hormonal sau alimentatia saraca in nutrienti vitali. De aici rezulta ca ar trebui sa intervenim in primul rand cu schimbari in stilul nostru de viata, sa ne asiguram ca nu avem carente importante si ca dozajele hormonale sunt in regula.

Insa nu e gresit sa te rasfeti cu ceva bun atunci cand nu vezi decat mancare in fata ochilor.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro