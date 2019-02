30 de proverbe japoneze care te vor învăța să ai încredere în tine

Avem multe de invatat din cultura japoneza. Iar unul dintre cele mai importante lucrurri este cum sa avem incredere in noi. Am gasit cele mai bune proverbe care sa ne ajute in momentele dificile.

1. Un sot si o sotie ar trebui sa fie precum o mana si un ochi: cand mana unuia doare, ochii plang; cand ochii plang, mana sterge lacrimile. 2. Soarele nu stie cine are dreptate si cine a gresit. Straluceste fara scop si ofera caldura tuturor. 3. După ce ai gândit – hotărăște-te, după ce te-ai hotărât – nu te mai gândi. 4. Intreaba ceva ce nu stii si simte-te rusinat pentru un moment. A nu intreba si a nu sti inseamna sa te simti rusinat pentru toata viata. 5. Cel care doreste cu tarie sa se ridice va gasi o modalitate de a construi o scara. 6. Fără oameni simpli nu există oameni mari. 7. Și drumul lung începe cu cel scurt. 8. Oricine face greseli. De aceea exista o guma de sters la fiecare creion. 9. Cand caracterul unui om nu iti este clar, uita-te la prietenii lui. 10. Verifica de sapte ori inainte de a pune la indoiala cuvantul cuiva. 11. Fericirea vine în casa în care se râde. 12. Nu-l retine pe cel ce pleaca. Nu il alunga pe cel ce soseste. 13. Toți vor fi în jurul tău numai la sărbătoare – în momentele grele, vei fi doar tu! 14. O cale lungă începe cu un prim pas. 15. Un singur cuvant bun poate incalzi trei luni de iarna. 16. Pământul se întărește întotdeauna după ploaie. 17. Să întrebi e o rușine pentru un minut – să nu știi, e o rușine pentru întreaga viață. 18. Fa tot ce-ti sta in puteri, in rest lasa-te in voia sortii. 19. Daca omul va dori, va trece si prin stanci. 20. Este puțin să fiți soț și soție, trebuie să fiți cei mai buni prieteni și cei mai îndrăgostiți, ca mai apoi să nu vă căutați prin toate părțile. 21. Este aceeasi viata indiferent ca o petrecem plangand sau razand. 22. Gândește-te și apoi acționează, nu acționa înainte de a te gândi. 23. În momentele grele, bazează-te doar pe tine. 24. De șapte ori cazi și de opt ori ridică-te. 25. Un zâmbet frumos nu poate fi străpuns de nicio săgeată. 26. Acolo unde dreptatea e în adevăr, acolo minciuna nu are putere. 27. Cand mergi, mergi, cand stai, stai, dar niciodata nu ezita! 28. Ziua in care te decizi sa faci un lucru important este ziua ta norocoasa. 29. Fii profesorul inimii tale, nu lăsa inima să-ți fie profesorul tău. 30. Se intampla ca o frunza sa se scufunde, iar o piatra sa pluteasca.