Nu lasa pe nimeni sa-ti spuna ca nu poti face ceva!

Oamenii care nu reusesc sa faca ceva iti vor spune ca visul tau nu se va implini, ca nu vei putea reusi. Daca vrei ceva cu adevarat, lupta pentru el, du-te si obtine-l. Punct!

Dacă ai un vis, trebuie să-l protejezi.

Unul dintre filmele mele preferate din toate timpurile este The Pursuit of Happyness - in care joaca Will Smith si fiul sau. Bazat pe o poveste reala, filmul este despre Chris Gardner, un om aflat in dificultate financiara care incearca sa isi creasca singur fiul dupa ce sotia lui pleaca.

Exista un moment foarte interesant, o scena scurta in care Smith reuseasca sa gaseasca un pic de timp la inceputul zilei pentru a juca baschet cu fiul sau. La un moment dat, Smith ii spune ca probabil nu va fi foarte bun la baschet si ca nu ar trebui sa piarda prea mult timp jucand acest joc. Fiul lui se supara. Smith, care si-a vazut propriile visuri spulberate de-a lungul anilor isi da seama ca greseste descuranjandu-si fiul si ca ar trebui sa il invete sa isi protejeze visurile. Rezultatul este acest discurs minunat, destul de scurt, insa incredibil de frumos.

Un mesaj simplu plin de sinceritate si cu o lectie de viata incredibila:

"Nu lasa pe nimeni sa iti spuna ca nu poti face ceva. Nici macar pe mine. Ai inteles? Daca ai un vis, trebuie sa il protejezi. Oamenii care nu reusesc sa faca ceva iti vor spune ca visul tau nu se va implini, ca nu vei putea reusi. Daca vrei ceva cu adevarat, lupta pentru el, du-te si obtine-l. Punct!"

Mai jos va las alte citate frumoase ale lui Will Smith:

"Pe parcursul vietii, oamenii te vor enerva, te vor trata cu lipsa de respect si cu rautate. Lasa-l pe Dumnezeu sa aiba grija de lucrurile pe care acestia le fac, pentru ca ura din inima ta te va consuma."

"Nu mai lasa oamenii care fac atat de putin pentru tine sa-ti controleze mintea, sentimentele si emotiile."

"Prea multi oameni cheltuie bani pe care nu i-au castigat, ca sa cumpere lucruri de care nu au nevoie, ca sa impresioneze oameni pe care nu ii plac."

"Primul pas este sa spui ca poti."

foto main: JooFotia, Shutterstock