Tehnica 4-7-8: cum controlezi anxietatea

Sa traiesti cu anxietatea nu este usor, dar nici imposibil. Cu timpul ajungi sa te obisnuiesti cu ea, ba chiar incepi sa ii vezi si niste parti pozitive, pe care le ascunde in spatele unei masti negre si ridate.

Anxietatea este caracterizata de acea stare de neliniste inexplicabila, de acea frica neobisnuita, resimtita in situatii obisnuite, si de o incordare in asteptarea unui pericol ce nu va avea loc. Este frustrant sa traiesti cu asa ceva si sa fii luata prin surprindere de aceste simptome in momentele cele mai frumoase si mai fericite. Pentru ca, intr-adevar, anxietatea nu bate la usa cand vine in vizita, ci da buzna ca si cum acolo este locul ei.

Cum controlezi anxietatea

Modalitatile prin care poti controla anxietatea sunt numeroase, insa doar una dintre ele este cea mai la indemana si da rezultate pe loc si pe termen lung. Este vorba despre exericitiul de respiratie 4-7-8.

