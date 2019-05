Cele trei zodii norocoase in iubire in luna mai. Este minunat ce se intampla in viata lor

Iată care sunt cele mai norocoase semne zodiacale în iubire în luna mai. Esti curioasa daca te numeri printre ele?

Leu - Pregateste-te pentru o luna extrem de intensa

La orizont apar o serie de schimbari destul de importante pe plan sentimental pentru tine. Partenerul de cuplu este mai deschis ca niciodata si iti spune ce are pe suflet; conversatiile devin sincere, mature, cu o energie pozitiva incredibila si va apropie trup si suflet. Este posibil sa ai parte de o surpriza uriasa si sa ti se propuna sa faceti pasul urmator in relatie.

In cazul in care esti singura, in aceasta luna lucrurile se vor schimba pentru tine deoarece ai ocazia sa intalnesti o persoana cu adevarat speciala care te va convinge sa renunti la toate zidurile construite in jurul inimii tale si sa inveti ce inseamna iubirea sincera, fara teama.

Scorpion - Este timpul sa iubesti fara limite

Este posibil ca partenerul de cuplu sa joace un rol extrem de important in viata ta profesionala si sa te ajute sa intelegi mai bine care este drumul pe care vrei sa mergi pe viitor. Relatia dintre voi devine tot mai serioasa in aceasta perioada, iar tu incepi sa inveti sa renunti la masti, iubesti neconditionat si, cel mai important, sa oferi o iubire sincera.

Daca esti singura, trebuie doar sa mai ai putina rabdare. Cupidon are deja sageata pregatita, asteapta momentul potrivit. Spre jumatatea lunii vei avea parte de o surpriza cu adevarat speciala.

Capricorn - Intelegi ce inseamna dragostea adevarata

In aceasta luna ai o schimbare radicala pe plan sentimental care te convinge sa revii cu picioarele pe pamant si sa intelegi ce inseamna sa fii intr-o relatie adevarata. Ajungi sa iubesti cu toata inima, sa fii acolo pentru partenerul de cuplu, sa il sustii neconditionat si sa il accepti cu bune si cu rele. Aceasta conexiune va va apropia mai mult ca niciodata si va va determina sa va ganditi serios la urmatorul pas.

Daca esti singura, in aprilie faci o schimbare si decizi sa nu mai alergi dupa orice barbat iti apare in cale; in plus, te concentrezi mai mult asupra ta, a sentimentelor si emotiilor tale, a relatiei pe care o ai cu sufletul tau. Iar, spre final de luna, este posibil sa intalnesti o persoana destul de interesanta.

foto main: RenataP, Shutterstock