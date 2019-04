Un mesaj pentru femeia care incearca sa se iubeasca

Lucrurile trebuie sa se schimbe... putin cate putin. Stiu ca nu se va intampla peste noapte. Stiu ca am nevoie de timp, de rabdare, de munca. Stiu ca este timpul sa invat sa ma iubesc si sa apreciez fiecare zi pe acest pamant. Si daca si voi sunteti ca mine, am gasit cateva metode foarte simple recomandate de psihologi. Iata care sunt acestea:

Acea femeie sunt chiar eu.

Privesc cu atentie catre tot ce s-a intamplat in trecut si imi dau seama ca de ceva vreme nu imi mai zambesc cand ma prvesc in oglinda, nu imi mai fac complimente, nu ma mai gandesc ca sunt o persoana inteligenta, nu mai gasesc niciun motiv pentru care sa fiu recunoscatoare pentru toate realizarile mele. Stima de sine parca nici macar nu mai exista - si asta nu din cauza relatiilor sentimentale esuate si a problemelor cu care m-am confruntat in ultima vreme - ci pentru ca nu mai stiu cum sa fiu fericita singura.

Insa lucrurile trebuie sa se schimbe... putin cate putin. Stiu ca nu se va intampla peste noapte. Stiu ca am nevoie de timp, de rabdare, de munca. Stiu ca este timpul sa invat sa ma iubesc si sa apreciez fiecare zi pe acest pamant. Si daca si voi sunteti ca mine, am gasit cateva metode foarte simple recomandate de psihologi. Iata care sunt acestea:

1. Este timpul sa iti permiti sa simti emotii. Plangi cand simti ca trebuie sa plangi, fii suparata cand trebuie sa fii suparata, dar si zambeste cand stii ca poti zambi si fii fericita cand stii ca esti fericita.

Acestia sunt cei care te cunosc, care te apreciaza, care te iubesc cel mai mult si care gasesc intotdeauna un lucru bun la tine.

3. Simte-te bine in pielea ta; petrece mai mult timp singura. Vorbeste cu tine daca simti ca asta te ajuta. Razi cu voce tare cand citesti sau vezi ceva amuzant. Nu te gandi ca doar pentru ca nu este nimeni in jurul tau nu te poti simti bine.

4. Redescopera pasiunile tale. Gandeste-te la lucrurile care te ajuta sa te relaxezi, care iti pun zambetul pe buze, care chiar te fac fericita. Si zi de zi gaseste putin timp pentru a te ocupa de una dintre aceste pasiuni.

5. Priveste-te in oglinda si fii mandra de ceea ce vezi. Fii mandra de corpul tau, de zambetul pe care il poti purta, de tot ce esti. Toata lumea trece prin greutati si momente dificile, iar iubirea pentru sine este unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care i le poti oferi sufletului tau.

