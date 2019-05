8 Moduri prin care depresia iti schimba viata de zi cu zi

Depresia este mai mult decat o boala psihica si afecteaza mai mult decat mintea ta - ea afecteaza sanatatea fizica, starea de spirit, viata de zi cu zi si, uneori, chiar si oamenii din jurul tau.

Le regasesti la tine?

Exista atat de multe moduri in care depresia iti afecteaza viata de zi cu zi. In timp ce depresia este declansata de anumite evenimente de viata, pentru majoritatea oamenilor cu depresie ea apare de nicaieri, chiar si atunci cand totul este bine in viata ta.

Iata cateva moduri prin care depresia iti modifica viata de zi cu zi:

1. Depresia iti afecteaza corpul si starea de spirit. Tot timpul simti ca ai o oboseala cronica de care nu poti scapa. Efectuarea celor mai simple sarcini necesita multa energie din partea ta. Te simti secata de energie.

2. Depresia iti afecteaza sanatatea. Afecteaza obiceiurile alimentare si somnul. Uneori incerci sa dormi cat mai mult pentru a evita realitatea, in timp ce alteori petreci nopti nedormite facandu-ti fel si fel de scenarii. Nici mancarea nu te mai intereseaza atat de mult.

3. Depresia te face sa renunti la tine. Nu mai ai grija de tine si nici nu iti pasa sa faci ceva in aceasta privinta.

4. Depresia te face sa te simti inutila. Sa te intrebi "Care este motivul pentru care fac toate astea?".

5. Depresia te face sa fii mai putin productiva. Toate lucrurile pe care le-ai face in mod normal cu usurinta devin foarte greu de realizat. Nu mai ai nici energia si nici entuziasmul de a mai face ceva.

6. Depresia te face sa te simti pierduta. Parca fiecare zi este la fel - aceleasi ganduri, aceleasi momente, aceleasi stari. Ai intrat intr-o rutina si nu mai poti iesi din ea.

7. Depresia te face sa te simti vinovata. Cand esti deprimata, esti invinsa de sentimente enorme de vinovatie. Te simti vinovata pentru ca stii ca esti norocoasa pentru unele lucruri pe care le ai in viata, stii ca poti face mult mai mult si vrei sa te bucuri de viata, insa nu poti.

8. Depresia te face sa minti. De multe ori nu esti sincera cu oamenii din jurul tau. Ascunzi depresia in spatele unui zambet. Este greu pentru cei dragi sa inteleaga prin ce treci,a sa ca in loc sa vorbesti despre asta alegi sa minti ca esti bine sau ca nimic nu este in neregula.

In timp ce depresia iti afecteaza viata de zi cu zi intr-o multime de moduri negative, ea te poate face sa iti dai seama cat de importanta este viata. Sa realizezi ca vor urma zile mai bune si ca momentele prin care treci acum nu sunt permanente. Ai incredere ca totul va fi bine, dupa furtuna apare intotdeauna soarele.