Trei chei pentru a scăpa de ghinion

Atunci când totul merge ca pe roate și brusc lucrurile încep să scârție, ajungi să te întrebi dacă nu cumva ceva sau cineva îți poartă ghinion. Știu persoane care și-au schimbat jobul din cauza unui coleg de serviciu și chiar și eu am pus sub semnul întrebării o relație atunci când am început să mă lovesc de obstacole care nu existaseră înainte ca acea persoană să apară în viața mea. Adevărul este însă că nimeni și nimic nu ne poate purta ghinion decât atunci când noi permitem asta.

Permiți unei persoane sau loc să îți poarte ghinion atunci când nu îți asculți intuiția sau vocea inimii.

Aceasta îți spune să faci un anumit lucru, să nu mergi într-un anumit loc sau că o anumită persoană nu își mai are locul în viața ta. Dar cu toate acestea, tu o ignori iar rezultatele sunt departe de cele dorite de tine. Asta nu înseamnă ghinion ci doar o atenționare asupra faptului că traseul tău are nevoie de corecție.

Permiți unei persoane sau loc să îți poarte ghinion atunci când tu chiar crezi că lucrul acesta este posibil.

Gândurile tale au putere uriașă și influențează tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. O exemplu extrem de des întâlnit este situația în care îți cumperi o mașină de anumită culoare și, ulterior, începi să observi pe șosea alte mașini de aceeași culoare. Acest principiu funcționează în fiecare aspect al vieții tale și îl poși folosi în mod conștient pentru a atrage mai mult din ceea ce dorești în loc de a aduce în viața ta nefericitul ghinion.

Permiți unei persoane sau loc să îți poarte ghinion atunci când vibrația ta este scăzută.

Și ca și orice creație existentă în Univers, vibrezi pe o anumită frecvență. Atunci când frecvența ta este joasă, scutul tău protector este slab ceea ce permite altor energii de aceeași frecvență sau chiar mai joasă să interfereze cu a ta. Cheia principală pentru a evita ghinionul este să îți păstrezi în permanență o vibrație ridicată. Starea de recunoștință, apreciere, bucurie, iubire contribuie din plin la acest lucru și te pune la adăpost de neplăcerile mai mici sau mai mari cauzate de ghinion.

