Daca iti spune aceste lucruri inseamna ca te iubeste cu adevarat

Partenerul de cuplu iti spune des aceste lucruri? Daca da, esti o norocoasa pentru ca ti-ai gasit sufletul pereche!

Iubirea adevarata nu trebuie exprimata in mod neaparat folosind gesturi marete sau facand declaratii incredibile. Uneori, lucrurile marunte sunt cele care conteaza si care arata dragoste si afectiune de o mie de ori mai bine decat expresiile materialiste ale iubirii. Daca auzi aceste lucruri de la partenerul de cuplu, incearca sa tii de el pentru ca sunt spuse din toata inima si demonstreaza ca te iubeste si ca ii pasa enorm de mult de tine:

1. "Ai grija de tine" - cineva care te iubeste cu adevarat iti va cere in mod constant sa ai grija de tine. Iar acest lucru este o dovada constanta ca ii pasa de tine.

2. "Ai nevoie de ajutor?" - daca intreaba des daca ai nevoie de ajutor chiar si la cele mai simple lucruri, inseamna ca el vrea sa iti demonstreze ca este acolo pentru orice.

3. "Ma gandesc la tine" - Stii cum cineva te pastreaza intotdeauna in mintea si in sufletul tau atunci cand te iubeste cu adevarat?

4. "Sunt aici daca ai nevoie de mine" - nu o spune doar de dragul de o spune, ci vorbeste din suflet. Va fi acolo pentru tine de fiecare data cand vei avea nevoie de el.

5. "" - o spune pentru a exprima cat de importanta esti pentru el. Cand nu esti in preajma lui, ii este dor de tine si vrea sa te vada cat mai repede cu putinta.

6. "Insemni mult pentru mine" - o declaratie scurta ce nu mai are nevoie de explicatii. Cand o spune, inseamna ca este adevarat. Incearca sa iti reaminteasca in permanenta locul special pe care il ocupi in viata si in inima lui.

7. "In viitor..." - daca iti spune des fraze precum "In viitor vom vizita acel loc impreuna" sau "Peste cativa ani vom face asta" inseamna ca se gandeste la un viitor alaturi de tine si isi doreste sa imbatraniti impreuna.

8. "Te iubesc" - scurt si la obiect. Probabil cea mai simpla, dar de impact, declaratie care exista. Stie cand sa o spuna si cu ce emotii, facandu-ti astfel o marturisire sincera a dragostei sale pentru tine.

foto main: patrisyu, Shutterstock