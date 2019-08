Cu cat iti pasa mai putin de ceea ce spun altii, cu atat mai bine

Ar fi ideal sa traim printre oameni empatici. Sa nu ne mai aratam cu degetul. Sa nu ne mai judecam unii pe altii. Sa nu mai radem unii de altii. Sa nu ne mai ranim. Ar fi bine, dar nu se intampla asta.

E firesc ce se intampla. E firesc ca inca exista atatea femei, mame, care judeca alte femei. Nu e placut si poate nici normal, insa inteleg si accept asta. Imi pare rau pentru femeile care judeca atat de usor alte femei.

Atunci cand te urci pe un varf si strigi in gura mare cat de fericita esti, de fapt, nu ești cu adevarat fericita. Sau implinita, caci am vazut des cuvantul asta. Stii de ce? Pentru ca o femeie care judeca atat de usor o alta nu a fost niciodata intr-o relatie foarte buna cu mama ei. Acesta e modul ei de acum de a se simti mai buna acum: E un fel de a spune „Uite, eu am reusit ceea ce tu nu ai putut sa-mi oferi cu adevarat si cred ca toate femeile TREBUIE sa fie ca mine”.

foto main: Cozine, Shutterstock