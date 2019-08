Spune-mi ce crezi despre toamna, ca sa-ti spun unde sa pleci in urmatoarea vacanta

Toamna: anotimpul romantic al apusurilor magice sau o perioada deprimanta, ploioasa si melancolica?

Fiecare dintre noi priveste toamna cu alti ochi. In timp ce unii adora inceputul de sezon, cand aerul devine mai rece si mirosul de ploaie isi face simtita prezenta, alte persoane se simt anxioase, melancolice sau chiar deprimate.

Desi timpul oficial al concediilor s-a terminat, toamna reprezinta o ocazie excelenta pentru a mai petrece cateva zile relaxante in locuri de vis. In plus, in aceasta perioada vei evita aglomeratia, iar preturile biletelor de avion si ale cazarilor scad semnificativ.

foto main: Maria Savenko, Shutterstock