3 Lucruri pe care nu ar trebui sa i le spui niciodata partenerului de cuplu potrivit psihologilor

Iata care sunt lucrurile pe care nu ar trebui sa i le spui niciodata partenerului de cuplu:

Le regasesti in discutiile voastre?

In fiecare relatie exista argumente, discutii, conflicte. Este si normal, sunt doi oameni complet diferiti care incearca sa isi faca o viata impreuna. Insa, chiar daca este ceva ce se intampla in orice cuplu, trebuie sa stii unde sa trasezi o limita inainte de a fi prea tarziu pentru ca nu poti lua niciodata cuvintele inapoi.

1. "Intotdeauna faci asta...."

Nu trebuie sa te concentrezi niciodata asupra acestui lucru de fiecare data cand aveti o discutie aprinsa pentru ca va incepe sa crezi ca nu vezi nimic bun in el si, mai degraba, tot ce faci este sa te concentrezi asupra lucrurilor rele. Partea proasta a acestei fraze este ca incepi sa sapi dupa greselile din trecut in loc sa te concentrezi asupra starii actuale. Trebuie sa iti amintesti ca esti deranjata de situatia de sine, nu de partenerul tau.

Atacurile personale nu ar trebui sa existe in timpul conflictelor deoarece ranesc profund si pot duce la distantare.

Aceasta este o alta perceptie gresita a partenerului - astfel ii demonstrezi ca el nu se schimba, desi oamenii se schimba in fiecare zi, in fiecare minut, in fiecare secunda.

Intr-o astfel de situatie, nu faci nimic altceva decat sa il determini sa devina si mai defensiv, sa il ranesti si sa il convingi sa se distanteze de tine. Lucreaza la problema reala pentru a rezolva situatia. Nimanui nu ii place sa se simta criticat intr-o relatie.

3. "Este vina ta ca...."

Nu arunca o responsabilitate (fie mica, fie mare) pe umerii partenerului, mai ales atunci cand esti suparata. Incearca sa identifici mai bine motivul pentru care se intampla ceva anume. Nu uita ca amandoi formati o echipa, sunteti doi oameni diferiti care lupta pentru a fi impreuna si pentru a evolua frumos atat in doi, cat si separat.

Partenerul tau poate fi profund afectat daca il invinovatesti tot timpul.

