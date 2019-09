Cand iubesti pe cineva lupti pentru el pana la stele si inapoi

Cand iubesti pe cineva, lupti pana la stele si inapoi. Relatia nu va fi intotdeauna usoara. Vor exista momente dificile, vor exista conflicte, vor exista neintelegeri.

Cand iubesti pe cineva nu il abandonezi in momentele dificile. Nu il lasi singur pentru a face fata problemelor pe care le are in timp ce tu esti cu prietenii. Nu astepti pana cand va avea o dispozitie mai buna pentru ca nu poti face fata dramei lui. Nu dispari imediat ce relatia inceteaza sa mai para atat de frumoasa.

Cand iubesti pe cineva ramai cu el indiferent de situatie. Ramai cu el cand este greu, cand doare, cand te simti confuza. Il ajuti cand duce lupte dificile pentru ca asta ar face si el pentru tine. Ii oferi umarul tau cand plange. Durerea lui este si durerea ta pentru ca impreuna sunteti o echipa. Sunteti doi oameni uniti prin puterea dragostei.

Cand iubesti pe cineva nu il abandonezi atunci cand relatia trece printr-o problema dificila. Nu trantesti ura si nu pleci ore intregi, zile, fara sa dai un semn, fara sa iti doresti sa rezolvi problemele. Nu faci alegeri care iti sunt mai usoare desi stii ca acestea ar fi mai dificile pentru partenerul tau. Nu il lasi sa treaca prin iad in timp ce tu te distantezi.

Cand iubesti pe cineva, lupti pana la stele si inapoi. Relatia nu va fi intotdeauna usoara. Vor exista momente dificile, vor exista conflicte, vor exista neintelegeri. Uneori il vei vedea speriat. Alteori suparat. Dar daca va iubiti si va respectati unul pe celalat, veti fi acolo in orice situatie. Unul pentru altul. Nu va veti abandona. Nu va veti lasa sa treceti prin nimic spearat. Veti fi alaturi unul de altul... si va veti ajuta in toate. Pentru ca iubirea nu este doar despre momentele frumoase. Este si despre momentele mai putin frumoase, despre durere, despre incredere, despre ajutor, despre curaj. De fapt, in astfel de situatii grele iti dai seama de dragostea adevarata dintre voi.

