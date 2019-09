Cand simti ca nu mai poti si nu iti dai seama de ce te simti asa... priveste catre cer

Cand oamenii te intreaba ce te deranjeaza, nu stii sa le spui adevaratul motiv, asa ca din greseala ajungi sa ii indepartezi de tine, sa ii alungi din viata ta.

Cand te simti la pamant si nu iti dai seama ce se intampla cu tine, este greu sa gasesti puterea de a merge mai departe. Nu stii care este adevarata problema. Nu stii ce se intampla cu tine. Tot ce stii este ca urasti sa te simti asa. Urasti sa simti ca totul este in zadar.

Stii ca nu actionezi cum trebuie atunci cand te superi sau cand te enervezi pe oamenii care te iubesc cel mai mult - insa asta nu schimba nimic. Nu conteaza ca iti dai seama ca exagerezi pentru ca acest lucru nu schimba faptul ca ai o dispozitie proasta. Simti ca ai pierdut controlul asupra ta, ca esti fara putere, ca altcineva iti controleaza gandurile.

In toate aceste momente in care nu mai stii de tine, nu stii ce sa mai faci cu viata ta, nu stii cum sa mai schimbi lucrurile, vreau sa te rog ceva: ai rabdare. Ai rabdare ca totul va fi bine. Nu incerca sa preiei controlul, nu incerca sa modifici ceva cand nici macar nu stii care este cauza reala.

In astfel de momente incearca sa faci un pas in spate si sa permiti Universului sa isi joace cartea. Destinul tau este in mainile lui Dumnezeu, el stie cel mai bine de ce ai nevoie pentru a fi fericita.

Stiu, este infricosator sa nu poti face nimic, insa uneori lucrurile nu au sens pentru tine. Pentru divinitate, in schimb, au intotdeauna sens. Totul se intampla cu un motiv. Poate ca acesta este momentul in care inveti una dintre cele mai importante lectii de pana acum. Poate ca acesta este momentul in care Universul te pregateste pentru o schimbare majora. Poate ca acesta este momentul in care descoperi care este drumul tau in viata.

Gandeste-te la acest moment ca la unul care te pregateste pentru ceva maret. Trebuie sa iti spui ca lucrurile se vor imbunatati si ca pe strada ta va iesi din nou soarele. Trebuie sa ai incredere ca totul va fi bine.

