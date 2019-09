Trupul iti vorbeste: fii atenta la semne si nu vei mai fi mintita niciodata

Stii sa intelegi limbajul corpului? Poti distinge acele semne care dau de gol o persoana care te minte?

Iata cateva trucuri care sa te ajute sa iti dai seama cand o persoana te minte. Fii atenta la aceste detalii ale limbajului corpului:

1. Daca isi coboara capul in timpul unei conservatii poate insemna ca nu are incredere in ce spune sau ca este timida.

2. Daca isi atinge urechea inseamna ca este indecisa.

3. Un zambet sincer lumineaza si ochii, nu doar zona gurii. Un zambet fals este afisat doar pe buze.

4. Inclinarea capului intr-o parte in timpul unei conversatii simbolizeaza interesul pentru ce se discuta.

5. Capul inclinat excesiv intr-o parte este semn de simpatie.

6. In timp ce spun o minciuna, de obicei, oamenii inchid ochii sau isi ating nasul.

7. Un alt indiciu clar al atentiei unui ascultator este atunci cand da din cap - arata ca este interesat de ce spui.

8. Puterea si limbajul sunt adesea indicate prin pozitia corpului - spate drept si umeri cat mai impinsi inapoi.

9. Oamenii dispusi sa vorbeasca isi tin bratele deschise.

10. O persoana nemultumita sau care intentioneaza sa termine discutia isi va incrucisa bratele.

11. Cand o persoana isi trosneste degetele inseamna ca este nervoasa.

12. Atingerea gatului inseamna interes si ingrijorare pentru un subiect.

13. Degetele impreunate sau vafurile degetelor apropiate si apasate arata ca o persoana se gandeste/analizeaza.

14. O persoana care sta cu picioarele despartite indica faptul ca este confortabila.

15. Daca cineva isi misca picioarele in mod constant inseamna ca s-a plictisit sau este foarte agitata.

16. Frica se transmite cu usurinta prin ochi tristi.

17. Daca o persoana nu se uita in ochii tai in timp ce vorbeste inseamna ca nu are incredere in ea.

18. Ochii mari arata interesul unei persoane pentru o conversatie.

19. Un indiciu comun de iritatie este atunci cand, in timpul unei conversatii, o persoana se uita repede in lateral.

20. O persoana care se gandeste profund tinde sa priveasca direct in sus.

