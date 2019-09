Rareori pierdem oamenii importanti din viata noastra. Mai degraba putem spune ca ne dam seama treptat cine sunt cei de care avem nevoie cu adevarat.

De ce faci asta?

Adevarul trist este ca exista unii oameni care vor fi acolo pentru tine doar pentru o perioada de timp, mai exact atata timp cat tu ai ceva de care ei au nevoie. In momentul in care lucrurile se schimba si nu mai ai nimic care sa ii intereseze, ei vor pleca. Vestea buna este ca, daca privesti partea plina a paharului, chiar daca uneori doare reusesti sa elimini din viata ta persoanele nepotrivite, persoanele toxice, persoanele negative, persoanele care sunt cu tine doar pentru binele lor. Astfel, vei ramane doar cu acei oameni grozavi, cu suflet frumos, pe care poti conta intotdeauna.

Asadar, cand oamenii se indeparteaza de tine, lasa-i sa plece. Lasa-i sa isi intinda aripile si sa isi ia zborul. Stiu ca doare. Stiu ca este dificil. Insa este cel mai bun lucru pe care il poti face pentru tine si pentru sufletul tau.

Destinul tau nu este legat niciodata de oamenii care te parasesc. Nu tine suparare. Din contra, incearca sa iti eliberezi inima de toata durerea si amaraciunea pe care le simte. Incearca sa accepti ca rolul acestor oameni in viata ta a fost unul temporar, ca partea lor din povestea ta s-a terminat si ca si ei trebuie sa mearga mai departe cu viata lor. Tie nu iti ramane decat sa pastrezi amintirile frumoase daca ai nevoie, sa iti amintesti lectiile importante invatate in timpul petrecut impreuna si, sa nu uitam, sa ii ierti si sa te ierti. Nu mai incerca sa iti vindeci inima punand-o in mainile celui care te-a ranit. Nu te intoarce in trecut. Priveste catre viitor. Mergi mai departe cu viata ta. Este momentul sa inchizi capitolul si sa incepi o noua pagina. Stiloul este in mainile tale, apuca-te de scris.

foto main: S. Splajn, Shutterstock