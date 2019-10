De ce este dificil sa-ti faci prieteni la maturitate si cum sa combati singuratatea

Suntem tot mai conectati, dar in acelasi timp tot mai singuri. Ne petrecem ore in sir pe retelele de socializare zi de zi, cu toate acestea sentimentul de singuratate este din ce in ce mai accentuat, arata studiile.

Sondajele efectuate in Statele Unite au aratat ca, in medie, o persoana are un singur prieten apropiat, iar 75% dintre oameni spun ca sunt nemultumiti de prieteniile lor. Si daca nu era deja suficient de rau, 53% dintre cei intervievati spun ca nu au interactiuni sociale semnificative fata in fata, precum o conversatie cu un prieten sau timp de calitate petrecut cu un membru al familiei.

Faptul ca oamenii sunt singuri nu este doar trist, ci si foarte nociv pentru sanatate. Poate parea greu de crezut, dar singuratatea a fost asociata cu mortalitatea prematura la fel ca in cazul in care o persoana fumeaza 15 tigari pe zi, consuma alcool in exces sau este obeza.

foto main: Nejron Photo, Shutterstock