Melodia care ia cu mana tot raul si toata vibratia negativa din jurul tau. 

Melodia pe care sa o asculti in zilele mai putin fericite pentru a intelege ca totul va fi bine

Cu totii am experimentat frumusetea de a ne pierde intr-o melodie. Dar daca am face-o intentionat sub forma de meditatie? Muzica este un instrument incredibil de puternic pentru meditatie deoarece te poate lua din starea in care esti si te poate aduce in momentul care conteaza cu adevarat.

Melodia pe care urmeaza sa o ascultati este una cu adevarat speciala deoarece reuseste sa te elibereze de toata energia negativa din jurul tau si sa te ajute sa te relaxezi. Poate fi ascultata seara, cand ajungi acasa si ai nevoie de putina liniste si deconectare sau chiar si in momentul in care simti ca iti trebuie o scurta pauza (la munca, pe drumul catre munca, dupa o intalnire stresanta).

Te invit sa ii dai play si sa permiti energiei pozitive sa isi croiasca drum in viata ta.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

foto main: maxtimofeev, Shutterstock