Inainte de a cauta iubirea la altcineva, invata sa te iubesti pe tine

Inainte de a iubi pe altcineva, iubeste-te pe tine. Si vei vedea cum totul in jurul tau se va schimba. Vei invata ca un barbat nu vine sa te completeze pentru ca tu nu esti incompleta. Inima ta este deja intreaga. Puterea este la tine, alege sa fii fericita.

Nu poti oferi ce nu poti avea.

Inainte de a intra intr-o relatie alege sa fii egoista si sa ai grija de tine. Sa ai grija de inima ta. Sa te iubesti pentru ceea ce esti. Sa te accepti cu bune, dar mai ales cu rele. Sa iti apreciezi fiecare parte. Sa iti cunosti fiecare parte a corpului si sa fii mandra de fiecare cicatrice a sufletului tau. Sa nu iti fie teama sa petreci clipe singura, ci din contra sa fii fericita ca ai timpul tau, ca poti face ce iti place, ca poti fi fericita doar tu cu tine.

Inainte de a iubi pe altcineva, iubeste-te pe tine.

Iubeste drumul pe care mergi, iubeste imperfectiunile pe care le ai, iubeste toate momentele dificile prin care ai trecut, iubeste lectiile pe care le-ai invatat, iubeste oamenii care au batut la usa sufletului tau pentru ca fiecare a adus ceva nou in viata ta, uneori bun, alteori mai greu, iubeste calatoria pe care o ai in acest moment.

Tu te cunosti cel mai bine si ar trebui sa iti faci timp pentru a te intelege si mai bine. Ar trebui sa inveti si sa iti descoperi cele mai incomode parti, cele mai dificile stari astfel incat sa nu iti mai fie teama de ele, ci sa le imbratisezi cu tot sufletul tau. Nu mai fugi de tine insati, ci in schimb iubeste-te pentru tot ceea ce esti.

Intelege ca nimeni nu este perfect in aceasta lume. Intelege ca fiecare are propria poveste de viata. Intelege ca dragostea pe care o ai in sufletul tau este suficienta pentru tine. Intelege ca iubirea de sine nu este egoista, ci necesara si importanta. Intelege ca meriti iubire, in special iubirea ta. Intelege ca esti capabila sa iubesti si, cel mai important sa iti oferi cea mai frumoasa si sincera iubire.

Inainte de a iubi pe altcineva, iubeste-te pe tine. Si vei vedea cum totul in jurul tau se va schimba. Vei invata ca un barbat nu vine sa te completeze pentru ca tu nu esti incompleta. Inima ta este deja intreaga. Puterea este la tine, alege sa fii fericita.

foto main: Dmytro Vietrov, Shutterstock