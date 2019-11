Iubeste cand esti pregatita sa iubesti, nu cand te simti singura

Nu iti grabi inima. Ofera-i iubire atunci cand este pregatita sa iubeasca cu adevarat.

Iubirea adevarata va veni in viata ta atunci cand nu o vei mai cauta cu disperare.

Iubirea adevarata va veni in viata ta atunci cand nu vei mai avea nevoie de ea, atunci cand vei stii ca tu esti intreaga si ca fericirea ta nu depinde de nimeni altcineva.

Iubirea adevarata va veni in viata ta atunci cand iti vei vindeca toate ranile sufletului si iti vei deschide inima catre nou.

Iubirea adevarata va veni in viata ta atunci cand vei decide sa inveti din toate greselile facute in trecut, sa ierti toate persoanele care te-au ranit si sa renunti la tot ce te tine in spate.

Iubirea adevarata va veni in viata ta atunci cand iti vei da seama ca fraiele vietii tale sunt chiar in mainile tale.

Iubirea adevarata va veni in viata ta atunci cand iti vei da seama ca anumiti oameni si anumite lucruri nu sunt cu adevarat destinati pentru tine.

Iubirea adevarata va veni in viata ta atunci cand vei invata sa traiesti propria viata, cand nu vei mai privi in stanga si in dreapta, cand vei inceta sa ii lasi pe ceillati oameni sa iti afecteze deciziile si modul in care alegi sa iti construiesti viitorul.

Iubirea adevarata va veni in viata ta cand vei cunoaste ce inseamna dragostea reala.

Iubirea adevarata va veni in viata ta cand va stii ca o meriti.

Iubirea adevarata va veni in viata ta atunci cand vei decide sa te ierti pentru fiecare lucru marunt pe care l-ai facut pana acum si sa inchei tot razboiul pe care il duci cu tine insati.

Iubirea adevarata va veni in viata ta cand vei sti sa te iubesti pentru ceea ce esti si cand vei fi pregatita sa ii iubesti pe cei din jurul tau cu toata fiinta ta.

Nu grabi lucrurile. Nu grabi dragostea. Nu grabi inima ta. Aminteste-ti clipa de clipa ca iubirea adevarata va veni in viata ta nu cand iti vei dori tu, ci cand va fi momentul potrivit.

Iubirea adevarata va veni in viata ta nu doar cand te vei simti tu pregatita pentru ea, ci si cand ea va fi pregatita pentru tine.

