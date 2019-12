Nu mai trai in trecut. 5 Motive ca este timpul sa mergi mai departe

Ajunge, nu iti mai tortura sufletul. Tu meriti fericirea adevarata.

Cat vrei sa mai suferi? Este momentul sa spui "Stop" si sa inveti sa ai grija de inima ta. Este momentul sa intelegi ca acum nu iti mai ramane decat sa mergi mai departe cu viata ta. Locul in care te afli acum nu ti se mai potriveste. Pretuieste toate amintirile minunate create pana acum si mergi mai departe. Iti dam noi cateva motive pentru care sa faci asta:

1. Poti invata din tot ce s-a intamplat pana acum, insa nu poti trai in trecut.

Daca tii cu toate puterile tale de trecut, nu vei mai putea imbratisa prezentul. Uneori eviti sa experimentezi anumite lucruri din viata prezenta doar pentru ca ai dezvoltat o credinta bazata pe lucrurile trecute. Vreau sa stii ca locul in care te afli acum este exact locul in care trebuie sa fii pentru a ajunge acolo unde vrei sa mergi.

2. Unele lucruri nu sunt destinate sa fie asa cum le vrei tu

Toate lucrurile care s-au intamplat in trecutul tau au fost si vor ramane acolo. Nu iti apartin tine. Nu apartin nici prezentului tau. Asadar, nu mai tine de relatii si circumstante care nu mai exista in acest moment pentru ca vei ajunge sa ramai blocata intr-un loc si un timp care nici macar nu mai exista. Sa mergi mai departe nu inseamna sa uiti de lucrurile minunate pe care le-ai trait, ci inseamna sa gasesti un mod pozitiv de a supravietui fara ele in prezentul tau.

3. Viata este mai scurta decat crezi tu.

In timp ce te plangi pentru toate micile probleme ale vietii tale, cineva se lupta cu disperare pentru dreptul sau de a trai. La tine este puterea timpului si de tine depinde cum alegi sa iti traiesti viata. Pentru ca, intr-o zi, dintr-o data, viata se va numara doar in minute.

4. Unele lucruri nu pot fi controlate.

Nu esti Dumnezeu, nu poti controla tot ce se intampla in jurul tau. Permite lucrurilor pe care nu le poti controla sa se intample. Permite-i Universului sa te binecuvanteze in moduri surprinzatoare si vesele. In loc sa incerci sa fii intotdeauna sub control, preda-te si vezi ce se intampla - bucura-te de viata asa cum este ea.

5. Trecutul nu se va schimba niciodata.

Poti petrece ore, zile, saptamani, luni sau chiar ani stand intr-o camera intunecata si analizand o situatie din trecut, incercand sa pui in ordine intamplarile si sa justifici ce s-a intamplat sau sa intelegi ce nu s-a intamplat. Sau poti accepta ca asa a fost sa fie si sa iesi din acea camera cu zambetul pe buze, in lumina soarelui pentru a iti trai viata care se intampla chiar in aceste momente.

foto main: pathdoc, Shutterstock