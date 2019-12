Efectele uimitoare ale ceaiului de coji de portocale

Cojile de portocala sunt folosite cu scop medicinal de multi ani. De asemenea, sunt utilizate si in domeniul culinar, la supe, prajituri sau tocanite.

Daca iti doresti un ceai aromat si in acelasi timp sanatos, ceaiul din coji de portocala este perfect, fiind o bautura delicioasa, in special in zilele reci de iarna. De asemenea, te ajuta sa te mentii sanatoasa, multumita vitaminei C pe care o contine.

Calitatile ceaiului de portocale

Este cunoscut faptul ca portocalele au multi componenti nutritionali. Cativa dintre ei se afla chiar in coaja.

foto main: Africa Studio, Shutterstock