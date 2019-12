7 Mantre puternice pentru fiecare zi a saptamanii (30 decembrie - 5 ianuarie)

Rostește câte o mantră în fiecare dimineață și vei vedea cum totul se va schimba în bine:

Am pregătit pentru tine 7 mantre simple, însă extrem de puternice, pentru fiecare zi a acestei săptămâni astfel încât să reușești să faci față cu brio tuturor provocărilor ce vor urma, să înveți din ele și să ai curajul să lupți pentru ceea ce îți dorești.

Mantra pentru ziua de luni:

Grija este o pierdere masiva de timp si de energie. Nu schimba nimic. Astazi aleg sa elimin grija din gandurile mele.

Mantra pentru ziua de marti:

Imi place cum ma simt atunci cand aleg sa am grija de mine, de sufletul meu. Incepand de astazi promit sa fiu mai atenta cu mine insami.

Mantra pentru ziua de miercuri:

Viitorul meu este luminos. Astazi traiesc in iubire, in lumina si in bucurie pura. Astazi zambesc cu sufletul.

Mantra pentru ziua de joi:

Astazi imi deschid mintea catre oportunitatile nelimitate din jurul tau. Ele sunt peste tot si eu aleg sa le vad si sa ma bucur de ele.

Mantra pentru ziua de vineri:

Fac pace cu trecutul. Este momentul pentru un nou inceput. Este momentul sa imi invat lectiile si sa merg mai departe cu viata mea.

Mantra pentru ziua de sambata:

Accept tot ce imi vine in cale si aleg sa gasesc acele lucruri care ma fac cu adevarat fericita.

Mantra pentru ziua de duminica:

In fiecare zi aleg sa imi daruiesc iubirea, pasiunea, talentul, zambetul si bucuria ca un dar pentru lumea din jurul meu.

foto main: sandyman, Shutterstock