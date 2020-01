Cea mai grea lectie pe care fiecare zodie trebuie sa o invete in anul 2020

Ai aflat care este lectia ta?

Astrele au planuri mari pentru noi in anul 2020. Iata care este cea mai grea lectie pe care fiecare semn zodiacal trebuie sa o invete in urmatoarea perioada.

Berbec

Trebuie sa inveti sa te simti confortabil in momentul prezent; trebuie sa renunti la toate gandurile care iti fug si sa te ancorezi in viata pe care o traiesti chiar acum. Trebuie sa accepti ca nu poti controla totul si sa ii permiti timpului sa isi joace cartea.

Taur

In 2020 vei afla ca poti pacali ochii, poti pacali mintea, dar nu poti pacali inima. Bogatia nu te va face mai fericita. Frumusetea nu te va face mai fericita. Popularitatea nu te va face mai fericita. Singura care te va face mai fericita este iubirea.

Gemeni

In acest an vei invata sa te iubesti din nou. Sa te pui pe primul loc, sa iti salvezi inima, sa ai grija de sufletul tau. Sa crezi in tine, sa te ridici de la pamant si sa mergi mai departe in ciuda tuturor dificultatilor. Esti puternica.

Rac

Este momentul sa inveti sa evoluezi. Sa cresti asa cum nu ai crescut pana acum. Sa iesi din zona de confort, sa iti asumi riscuri si sa intelegi care este drumul pe care vrei sa mergi mai departe. Nimeni nu a spus ca este usor... insa este necesar.