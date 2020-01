4 Ganduri toxice pe care majoritatea oamenilor le considera normale

Nu circumstantele vietii noastre ne modeleaza, ci gandirea noastra cu privire la ce inseamna aceste circumstante.

Le ai si tu?

Multe dintre dintre acestei ganduri sunt mult prea comune la oamenii din jurul nostru. Si nu ne fac niciun bine, din contra - sunt toxice pentru sufletul nostru, nu ne permit sa ne bucuram asa cum trebuie de viata, sa fim fericiti cu adevarat, sa credem in noi, sa luptam pentru visurile noastre, sa traim asa cum vrem sa traim.

1. Credem ca prezentul indica viitorul

Cand lucrurile nu merg bine, avem tendinta de a presupune ca viitorul va fi la fel ca astazi. Din anumite motive ciudate, acest lucru nu se intampla la fel cand lucrurile merg bine. Ne bucuram de momentele fericite, apoi le lasam sa plece. Insa, atunci cand suntem deprimati, cand avem o perioada dificila, presupunem ca ziua de maine va fi exact ca cea de astazi. Astfel, ajungem sa retraim aceleasi stari si sa alimentam o perceptie care nici macar nu ar trebui sa existe.

2. Credem ca este prea tarziu pentru a face schimbari

Viata nu este o linie dreapta. Nu exista un drum perfect pentru tine sau pentru altcineva. Si nu exista nici o cronologie stabilita a etapelor vietii. Dar uneori, presiunea venita din partea oamenilor din jurul nostru este suficienta pentru a ne face sa ne simtim goi pe interior. Si sa nu ne mai dorim sa facem schimbari in viitor. Viata este o serie de urcari si coborari, de momente frumoase si momente mai putin frumoase. Tu poti schimba cursul destinului tau, trebuie doar sa iti doresti.

3. Credem ca singuratatea este o boala

Gresit. Adevarata problema este la tine; daca nu iti place cine esti atunci cand esti cu cineva, este timpul sa schimbi lucrurile. Relatiile trebuie alese cu intelepciune. Nu permite ca teama de singuratate sa te conduca in bratele unei persoane care nu este potrivita pentru tine. In plus, singuratatea este benefica deoarece te ajuta sa te redescoperi, sa construiesti o legatura mai frumoasa cu tine, sa inveti cine esti cu adevarat, sa cresti, sa iti dai seama ce te inspira, sa iti descoperi visurile, sa te transformi.

4. Credem ca reactia oamenilor cu privire la noi este ceva personal

Adevarul este, insa, ca ceea ce spun sau fac oamenii din jurul nostru este mai mult despre ei si mai putin despre noi. Reactiile oamenilor fata de noi sunt in concordanta cu perspectivele lor, emotiile lor si experientele lor de viata. Cel mai bun sfat pe care ti-l pot da este sa nu te mai intereseze atat de mult ce spun altii despre tine - functioneaza dupa propria intuitie.

