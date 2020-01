14 Citate ale lui Tom Hardy care vor aduce mai multă înțelepciune în viața ta

Cred că este important să te transformi mereu dacă poți. Asta am fost instruit să fac. Încerci să crești cât de mult poți - asta este cheia vieții fericite.

Tom Hardy, unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, este foarte implicat în bunăstarea socială și în activitățile de caritate. Hardy a declarat de nenumărate ori că este un mare susținător al legii privind protecția animalelor, iar recent a apărut într-un spot publicitar pentru promovarea adopției animalelor de companie. De asemenea, el a fost ambasadorul Prince’s Trust, o organizație caritabilă fondată de prințul Charles al Marii Britanii, care vine în ajutorul tinerilor vulnerabili, cu probleme, și le oferă sprijin pentru a reveni pe calea cea bună în viață.

1. Vreau să fiu cel mai bun la ceea ce fac.

2. Cred că este important să te transformi mereu dacă poți. Asta am fost instruit să fac. Încerci să crești cât de mult poți - asta este cheia vieții fericite.

3. Suntem supraviețuitori. Știm să controlăm frica. Și, fără teamă, toți suntem la fel de buni.

4. Nu trebuie să îți fie teamă să visezi un pic mai mult.

5. Nu mă interesează plimbările prin parcuri. Dacă oamenii îmi spun să nu fac un lucru dificil... eu îl fac. Dacă îmi spui "Tom, nu îți băga mâna în foc", să știi că voi veni la tine o oră mai târziu cu arsuri de gradul al treilea și bandaje pe ambele mâini.

6. Schimbă ceva. Învață din greșeli. Ia-o de la capăt. De câte ori trebuie. Numai nu renunța.

7. Există întotdeauna o mândrie incredibilă când reușești să faci ce trebuie. Când îți vezi visul împlinit.

9. Există un drum lung de parcurs, dar cred că a sosit momentul să faci primul pas.

10. Am o minte foarte ocupată. Am în interior voci pe care am învățat să le țin sub control.

11. Am fost crescut să mă port cu omul de serviciu la fel cum mă port cu CEO-ul.

12. Iubire înseamnă să faci ce nu vrei să faci pentru cineva care nu îți place.

13. Să nu îi dai puterea ta unei persoane mai importante decât tine.

14. Cred că ACUM este cel mai potrivit timp.

foto main: everst, Shutterstock