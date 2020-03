Inspirata din propriile experiente ale lui Smiley, „Ce mai faci, straine?” are un mesaj puternic si categoric menit sa ajunga la toti cei care au trecut prin diferite despartiri in viata

comunicat de presa:

„Ce mai faci, straine?” intreaba Smiley in noua sa piesa al carei videoclip aduce si un challenge pentru cei care-l vad: un mesaj ascuns in detaliile vizuale ale clipului care va aduce si o recompensa directa pentru cei care il descopera. Aflat in America pentru a face muzica alaturi de parte din echipa HaHaHa Production, Smiley lanseaza „Ce mai faci, straine?”, o piesa-constatare despre ce ramane dupa ce trece iubirea dintre doi oameni.

„Oricine ajunge in punctul in care se desparte de oamenii dragi, nu avem cum sa-i pastram in viata pe toti cei pe care ii iubim, din diverse motive ne despartim de iubiti sau iubite, de prieteni buni, de oameni din familie, asa e viata. Eu am simtit sa scriu si sa cant despre momentul reintalnirii cu un om din trecut pe care l-ai iubit si avalansa de sentimente si tensiuni pe care le simti cand iti dai seama ca il cunosti pe acel om, dar de fapt nu-l mai cunosti deloc, pentru ca te leaga de el doar amintiri foarte indepartate si nimic din prezent.”, povesteste Smiley sursa de inspiratie a noii sale piese.

Inspirata din propriile experiente ale lui Smiley, „Ce mai faci, straine?” are un mesaj puternic si categoric menit sa ajunga la toti cei care au trecut prin diferite despartiri in viata: „Am vrut sa captez momentul reintalnirii cu oamenii din trecut care este unul de stangacie la inceput, dar care devine foarte transant dupa o analiza sincera. Ai in fata o persoana cu care ai impartit cele mai profunde trairi, de care te leaga o gramada de amintiri, dar care totusi este atat de diferita de cea pe care ai lasat-o in urma, incat iti vine sa spui: „Salut! Ce mai faci, straine?”. Atunci este momentul in care ajungi sa te intrebi ce ne mai ramane daca nu simtim nimic”, povesteste Smiley care compara situatia cu un copac proaspat taiat care la inceput isi pastreaza culoarea cruda, dar in timp totul se schimba, lemnul se usuca si devine doar o amintire a celui care a fost inainte de taiere.

Co-productie Cat Music si HaHaHa Production, cu muzica facuta de Smiley, Serban Cazan si Marius Pop, cu versurile compuse de Smiley si mix-masterul semnat de Lucian Nagy, „Ce mai faci, straine” este o piesa al carei refren Smiley l-a cantat intr-o prima auditie intr-o emisiune de radio acum ceva timp si de atunci primeste constant mesaje de insistenta de la oameni pentru a fi lansata oficial. „E doar o coincidenta ca am cedat insistentelor si lansez aceasta piesa acum cand sunt „strain” in America, dar vin si cu ceva in plus. Ii provoc pe cei care urmaresc clipul sa gaseasca mesajul ascuns in imagini. O sa fie foarte fun pentru cei care-l descopera, promit.”, spune Smiley care va da detalii despre provocarea inclusa in clip zilele urmatoare.