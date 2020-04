Mesajul unei tinere asistente: Te-ai trezit și ai început să plângi pentru că trebuie să stai și astăzi acasă?

Eu m-am trezit și am plâns pentru că astăzi a fost rândul meu să mă ocup de paciențîi pozitivi.

O tanara asistenta a postat un text cu un mesaj foarte puternic pentru toti oamenii care spun ca se plictisesc acasa si ca nu mai stiu ce sa faca. Kelly Borgardt a vorbit despre starile prin care trece, despre atacurile de panica pe care le are, despre frica pe care o simte in momentul in care pleaca de acasa. Postarea ei a adunat sute de mii de share-uri in doar cateva ore.

Mai jos gasiti textul integral:

"Te-ai trezit și ai început să plângi pentru că trebuie să stai și astăzi acasă?

Te-ai plictisit?

Vino să stai cu mine timp de 5 minute... Promit că vei fi atât de speriat că vei uita că te-ai plictisit vreodată.

Îți lipsesc prietenii?

Imaginează-ți cât de mult îți vor lipsi dacă ai fi izolat și singur într-un pat de spital.

Imaginează-ți că trebuie să porți măști atât de strânse pe față încât te doare întreaga față după o oră de purtare... și tu mai ai încă 12 ore de muncă.

Imaginează-ți că nu poți bea apă pentru că nu îți poți scoate masca pentru că primești doar una pentru o zi întreagă.

Imaginează-ți că ești atât de speriată să intri într-o cameră și să îți dai seama că pacientul este la fel de speriat ca și tine.

Imaginează-ți că pleci de acasă pentru a îi proteja pe cei dragi astfel încât să poți merge în continuare la muncă pentru a avea grijă de niște străini.

Imaginează-ți să plângi și să ai un atac de panică la locul de muncă pentru că tot ce se întâmplă este copleșitor și nimeni nu mai poate.

Cum este ziua ta?

Stai naiba în casă."

