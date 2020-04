Ce facem daca purtam aparat dentar in perioada de izolare la domiciliu?

In aceasta perioada dificila in care distantarea sociala este necesara, pe termen nedefinit deocamdata, ca masura de prevenire a raspandirii pandemiei cu noul coronavirus, activitatile normale sunt, intr-o anumita masura, imposibil de realizat.

Acest lucru ii afecteaza si pe cei aflati sub tratament ortodontic, care nu mai pot efectua vizitele regulate la medic necesare pentru controlul si activarea aparatului dentar. Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont, are cateva sfaturi prin care pacientii vor reduce riscul aparitiei unor inconveniente pentru a trece cat mai usor peste aceasta perioada, pastrand totodata rezultatele obtinute pana acum.

Avand in vedere ca activitatea cabinetelor stomatologice este suspendata temporar, vizita de rutina la medicul ortodont pentru controlul lunar (activarea periodica) al aparatului dentar devine imposibila fara incalcarea legii, deoarece nu se incadreaza in categoria urgentelor medicale (sangerare, infectie si dureri intense care nu se amelioreaza la administrarea de medicamente).

Doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont, a enumerat cateva reguli prin care pot fi evitate problemele de ordin ortodontic, dar si solutii pentru eventualul disconfort pe care l-ar putea produce aparatul dentar fix (bracketii) in aceasta perioada:

1.Evitarea alimentelor dure sau lipicioase

Acum, mai mult ca oricand, este necesar sa evitati consumul acestor alimente care ar putea dezlipi bracketuri sau deforma arcul (sarma) deoarece acest lucru poate crea disconfort, iar in unele cazuri, poate afecta eficienta aparatului dentar si obtinerea rezultatelor dorite.

“Daca totusi un bracket dezlipit sau o sarma zgarie, luati legatura cu medicul ortodont, care va evalua situatia si va oferi sfatul potrivit, adaptat situatiei dvs. Daca mai aveti ceara primita la inceputul tratamentului pentru a va usura acomodarea din primele zile, o puteti folosi sau puteti cumpara o alta ceara din farmacie”, recomanda specialistul ortodont.

2. Evitarea colorarii elasticelor

Desi nu constituie o urgenta, ingalbenirea elasticelor poate fi o problema destul de deranjanta. Pentru a o preveni este indicat sa evitam atat alimentele si bauturile care coloreaza elasticele, dar si fumatul – care pe langa colorarea elasticelor afecteaza si capacitatea plamanilor de a se apara in fata infectiei COVID-19).

3. Pastrati o igiena foarte buna - pentru a preveni dezvoltarea gingivitei si a reduce riscul aparitiei petelor sau, in cazuri exceptionale, chiar si a cariilor.

4. Purtati cu constiinciozitate elasticele intraorale (interarcadice) pe care vi le-a dat medicul dvs. Daca le-ati terminat, este recomandat sa luati legatura cu medicul ortodont care sa va informeze daca mai este necesar sa le purtati si sa incerce sa va trimita altele prin curier.

5. Pastrarea rezultatelor obtinute

Daca ati incheiat deja tratamentul ortodontic, iar in perioada de izolare la domiciliu ati pierdut/deteriorat gutiera de contentie, cu fiecare zi care trece riscul de revenire a dintilor in pozitia initiala creste.

“In aceasta situatie trebuie sa sunati de urgenta medicul ortodont. Daca acesta are un model (mulaj) de rezerva al dintilor dvs. de la finalul tratamentului ortodontic, ar putea incerca realizarea unei gutiere noi in laborator (in situatia in care acestea sunt deschise) si livrarea ei prin curier, deoarece acest lucru nu presupune interactiune directa cu pacientul”, spune doamna doctor Mihaela Dan.

Asadar, desi continuarea tratamentul cu aparat dentar este mai dificila in aceasta perioada, importanta este pastrarea rezultatelor obtinute pana in acest moment, pentru a relua procesul odata cu depasirea situatiei de criza.

“Fiecare medic va fi alaturi de pacientii sai pentru a raspunde la eventuale intrebari si a oferi suport in gestionarea oricaror situatii care ar putea aparea. Totodata, in toata aceasta perioada de izolare, principala noastra preocupare este de a gasi cele mai bune solutii pentru ca, la reluarea activitatii, personalul medical si pacientii sa fie protejati in fata acestui tip de virus foarte agresiv. Masurile de sterilizare si dezinfectie, carora le acordam o atentie deosebita si pana acum, vor fi completate cu achizitionarea de lampi cu ultraviolete care sa sterilizeze aerul si suprafetele, precum si a altor echipamente de protectie. Fara discutii este ca stabilirea unor proceduri foarte stricte a devenit prioritatea fiecarui medic responsabil”, a completat doamna doctor Mihaela Dan, specialist ortodont Orto-Implant Expert.

