Adevarul despre vindecare pe care nimeni nu ti-l spune

Vindecarea suna linistitor si eliberator, dar drumul pana la ea e plin de greutati. Nu e o plimbare lina, si nici usoara. Nu e nici progresiva, in care sa vezi cum evoluezi de la o zi alta, si sa simti ca esti mai din ce in ce mai bine. Ce o sa simti insa e profunzimea ei, dar si a fiecarei rani deschise peste care o sa dai pe parcurs.

Ce nu-ti spune nimeni despre vindecare: Trebuie sa ajungi sa simti ce ti-e frica sa simti

Orice aducator de lumina in viata ta isi are radacina in intuneric. De acolo trebuie sa pornesti daca vrei sa ajungi la o scanteie calda de bine.

Trebuie sa te intorci la amintirile dureroase, sumbre, pe care ai incercat din rasputeri sa le negi, sa le ascunzi, sa le minimalizezi si sa nu cumva sa le scoti la iveala, toate intr-o incercare disperata de a supravietui.

Sa iei rusinea din adancuri, vinovatia, dezamagirea si sa defilezi cu ele pana cand nu mai sunt asa de mari si tari, si poti sa vezi dincolo de ele.

foto main: Maksim Toome, Shutterstock