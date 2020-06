Feli si Grasu XXL lanseaza Banii n-aduc fericirea, a sasea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste

„Banii n-aduc fericirea” canta Feli impreuna cu Grasu XXL odata cu dezvaluirea celei de-a sasea felii din jurnalul ei muzical, #Felidinpoveste, si aduce publicului in modul ei unic si creativ cel mai important sfat pe care artista l-a primit de la tatal sau.

comunicat de presa:

„Tata mi-a spus ca Raiul inseamna bunatate si ca doar acolo e averea mea. Am inteles ce a vrut sa spuna atunci cand am ajuns la Bucuresti si mi s-a parut ca toata lumea din jur era insetata de bani si nu de arta, lucru care m-a intristat mult”, a marturisit artista Feli despre episodul autobiografic pe care il surprinde in piesa „Banii n-aduc fericirea”.

Invatatura tatalui s-a completat cu experientele personale ale lui Feli si din acest mix a rezultat o lectie de viata exprimata in cel mai cool si muzical mod: „Mie mi-a fost dat sa vad si sa traiesc pe pielea mea ca daca sunt cu sufletul in muzica si cant despre viata si din inima, asa cum simt, in timp balanta se va echilibra si financiar”, marturiseste Feli care dezvaluie ca intotdeauna muzica si oamenii au fost pe primul loc in viata ei, niciodata banii, care, organic au venit ca o recompensa pe langa satisfactiile sufletesti.

„Banii n-aduc fericirea” vine si cu o colaborare rara pe piata muzicala din Romania, intre Feli si rapperul Grasu XXL, o personalitate puternica si respectata in intreaga industrie: „E o onoare pentru mine sa ma intalnesc cu Grasu XXL pe aceeasi piesa spunand fiecare acelasi mesaj, insa trait si cantat diferit, dupa cum am simtit fiecare. Strofa lui e pe repeat la mine in minte si va rog sa o ascultati cu atentie, pentru ca merita. Sunt recunoscatoare sa cunosc si sa cant cu un asa un om si un artist. Il consider un artist extraordinar care reuseste sa transmita tot ce simte prin muzica lui, un om bland, intelept, bun si iubitor si un prieten si un sfatuitor cu „cap si suflet” cu care mereu am rezonat.”, marturiseste Feli despre artistul Grasu XXL cu care a scris felia a sasea din jurnalul ei muzical.

Felia de jurnal „Banii n-aduc fericirea” a dus-o pe Feli inapoi in anii `90 pe cand primea sfaturile de viata de la parinti, iar fratii ei faceau chefuri in apartamentul lor micut de bloc la care ascultau toata muzica romaneasca de petrecere: „Asociez sfaturile alor mei cu atmosfera din casa noastra de atunci cand le primeam. Fratii mei mari mari aveau prieteni, dadeau chefuri acasa si ascultau muzica romaneasca de petrecere. Mi-a ramas in minte inceputul unui referen de la trupa Generic care era fix pe ideea tatei de invatatura. Mi-a tot rasunat in minte cand am rememorat episodul si am scris piesa si am ales sa-l folosesc fix pe acesta, pentru ca el face parte din ce am trait eu, din tabloul real.”, marturiseste Feli.

O co-productie HaHaHa Production si Cat Music, cu muzica si versurile scrise de Feli si Grasu XXL impreuna cu Roland Kiss, Serban Cazan, Smiley si Dan Ciotoi si mix&masterul semnat de Lucian Nagy si Serban Cazan, „Banii n-aduc fericirea” este a sasea felie din jurnalul muzical #Felidinpoveste, dupa hiturile „Omule, deschide ochii”, „Cand rasare soarele”, „Frunze cad”, „Sus pe munte” si „Ma striga mama”, care sunt parte dintr-un proiect rotund, coerent, cu influente folclorice, semnat de artista Feli cu suflet, viata si creativitate.