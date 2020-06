Cum sa renunti la dependenta de drama: 3 lucruri care te vor ajuta sa fii calma si conectata la tine insati

Dependenta de drama: Cum scapi de ea pentru totdeauna?

De-abia astepti sa auzi ultima barfa si esti deosebit de atrasa de certurile mondene si schimburile de replici usturatoare?

Este posibil sa ai de-a face cu o dependenta de drama. Da, ai auzit bine, acest lucru exista si foarte multe dintre noi suntem afectate fara sa ne dam seama.

De-a lungul timpului, creierul nostru poate dezvolta un soi de dependenta de tot ce inseamna raspunsuri emotionale intense. Fie ca este vorba despre stari de agitatie, irascibilitate, tristete sau furie, ne gasim, de multe ori, in contexte care favorizeaza „accidental” aceste emotii.

Asadar, daca esti mereu in cautarea senzationalului, gasesti ceva de criticat in orice situatie si adori sa barfesti ore in sir cu prietena cea mai buna, s-ar putea sa fii dependenta de drama!

foto main: Jozef Klopacka, Shutterstock