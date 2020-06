JO cântă despre 126 de zile pline de dor în cel mai nou single lansat

Așa cum soarele așteaptă răsăritul pentru a străluci din nou, așa arde și dorința de a îți revedea jumătatea și de a reînnoda povestea, ce cândva te purta pe cele mai frumoase culmi ale fericirii.

comunicat de presa:

În mijlocul verii, JO cântă despre „126” de zile, pline de amintiri și marcate de o liniște apăsătoare și dureroasă, „126” de zile urmărite de gânduri, de iubirea de altă dată și de multe cuvinte nespuse la timp. Așa cum soarele așteaptă răsăritul pentru a străluci din nou, așa arde și dorința de a îți revedea jumătatea și de a reînnoda povestea, ce cândva te purta pe cele mai frumoase culmi ale fericirii.

„Îmi doream de mult timp să lucrez cu Costi! Cu o săptămână înainte să intrăm în studio, mă gândeam cum ar fi dacă noi doi am colabora și într-o zi, într-un moment neașteptat, universul a așezat lucrurile. Costi m-a chemat la studio și am ascultat «126» pentru prima oară. Mi-a plăcut super mult, mi s-a părut că are un refren super catchy și am zis că trebuie să lansez piesa asta. Sper să vă placă «126» și să o cântați mult. Ne vedem pe Instagram și TikTok să ne distrăm împreună”, povestește JO.

„126” este însoțit de un videoclip eye candy, plin de culoare, în regia lui Alex Ceaușu, ce dezvăluie latura copilăroasă a lui JO. În plus, artista vine cu un look fresh, ce completează perfect mood-ul piesei și imaginile bold.

„Știind că filmez un clip colorat, am decis să schimbăm și culoarea părului. De mult timp îmi doream să încerc un look nou și mai ales turcoazul, însă nu am avut curajul până acum. Am simțit că acesta este momentul să încerc o nouă culoare frumoasă pe păr pe care să o păstrez și după clip. Simt că mă reprezintă foarte tare”, adaugă artista.

JO este una dintre cele mai apreciate voci din România, ce ajunge de fiecare dată la inimile fanilor prin piesele pe care le lansează, iar „126” prezintă aceeași emoție puternică pe care artista o transmite prin fiecare vers cântat. Single-ul „126” este compus de către Costi Ioniță alături de Alina Manolache, iar producția a fost realizată de Costi Ioniță.

În urmă cu o lună, artista a lansat „Noapte polară”, o piesă sensibilă, pentru cei care au rămas cu gândul la o iubire, cu un clip cinematografic ce aduce un plus de emoție, prin luminile nefirești care se aprind în absența soarelui.