Edward Sanda si Nicole Cherry lanseaza piesa Serenade

Edward Sanda si Nicole Cherry colaboreaza pentru prima oara si lanseaza single-ul “Serenade”, o piesa despre iubirea in faza incipienta.

comunicat de presa:

Versurile piesei relateaza inceputul unei povesti de dragoste, in care protagonistii se tatoneaza si incearca sa isi dea seama daca iubirea merita impartasita sau nu. Este vorba despre jocul de la inceputul unei relatii si atractia reciproca de necontestat, dar si despre indoielile care pot aparea.

Piesa este extrasa de pe albumul lui Edward Sanda, “Nuante de iubire”, lansat la mijlocul lunii septembrie, pe care mai putem gasi piesa “Doar pe a ta”, alaturi de Ioana Ignat si multe alte piese cunoscute ale artistului.

Muzica si textul piesei sunt compuse de Edward Sanda, iar la orchestratie a colaborat cu Alin Ilies.

Nicole Cherry este una drintre cele mai cunoscute artiste din Romania, cu peste 10 hit-uri lansate, peste 350 de milioane de vizualizari pe YouTube, refrene memorabile, primele locuri in topurile muzicale si trofee importante. In acelasi timp, are si unul dintre cele mai mai mari conturi de Instragram de la noi din tara, cu peste 2 milioane de urmaritori.

Edward Sanda face parte din echipa celor de la Famous Production, iar single-ul sau de debut, “Doar pe a ta”, a fost un succes, aceasta ajungand no. 1, atat pe radio, cat si pe TV. Astfel incat, in scurt timp de la debutul sau, Edward a devenit un artist indragit si apreciat de public. El este un artist complet, de la numeroasele instrumente la care stie sa cante, pana la compunerea pieselor si producerea lor. Acum, la 3 ani de la debut, Edward Sanda si-a lansat primul sau album.