Cum te antrenezi pentru a deveni o persoana optimista

Nu te-ai considerat niciodata o fire optimista, ba chiar ai sustinut tot timpul ca esti, mai degraba, realista. Sau poate chiar pesimista! Intrebarea este: poti oare sa iti schimbi gandirea?

Se spune ca optimistii vad intotdeauna oportunitati si solutii, in timp ce pesimistii gasesc, in schimb, o problema pentru fiecare solutie. Fie ca te consideri realista sau pesimista, se pare ca poti deveni o persoana optimista, daca iti doresti acest lucru si daca esti dispusa sa lucrezi in aceasta directie.

Probabil ca vrei sa ai o viziune mai pozitiva asupra vietii sau sa fii mai relaxata atunci cand lucrurile nu par sa fie chiar roz. Indiferent de caz, iti poti „antrena” optimismul prin urmatoarele metode. Ele nu vor avea efect instantaneu, insa practica iti va aduce rezultate!

Cum sa devii optimista: Afla 3 practici zilnice pe care sa le integrezi in viata ta pe AndreeaRaicu.ro

foto main Izabela Magier, Shutterstock