Pe 30 decembrie avem ultima Lună Plină din 2020. Mantra zodiei tale pentru următoarea perioadă

Încheiem cele mai dureroase capitole de până acum și, puțin câte puțin, ne vindecăm inimile pentru a face loc noilor începuturi.

Ultima Luna Plină din 2020 va răsări în semnul Racului, care este deja cunoscut că fiind un semn emoțional. Această perioadă poate fi un moment dificil pentru mulți dintre noi, mai ales când vine vorba despre vulnerabilități. Sfatul Universului: trebuie să încercăm să nu ne pierdem în oceanul emoțiilor.

Putem profita de Luna Plină pentru a face o introspecție a anului care tocmai a trecut - să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat, să acceptăm greșelile, să învățăm lecțiile și să dăm pagina astfel încât să ne bucurăm de un nou început.

Află care este mantra zodiei tale pentru următoarea perioadă:

- Tot ce am făcut ieri m-a condus spre o zi mai bună astăzi. Accept tot ce s-a întâmplat, cresc învățând din greșeli și merg mai departe deoarece știu că ziua de astăzi are pregătite numeroase surprize pentru mine.

Taur - Mintea îmi este plină de gânduri care aduc iubirea, lumina și adevărul în viața mea. Toate legăturile pe care le am cu oamenii din jurul meu sunt bazate pe dragoste.

Gemeni - Viața nu înseamnă să fii un simplu pasager. Îmi asum riscuri, învăț din greșeli și îmi construiesc propriul drum către viitor.

Rac - Nu pot calma o furtună, dar mă pot calma pe mine și mai apoi am să văd cum furtuna va dispărea.

Leu - Sunt recunoscătoare pentru o nouă zi în care strălucesc. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am trăit până acum. Sunt recunoscătoare pentru toată iubirea pe care am oferit-o și am primit-o.