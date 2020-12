Cele mai bune masti pentru ten obosit

Teoretic, suntem in vacanta si ar trebui sa fim relaxati si odihniti. In realitate, lucrurile nu stau chiar asa: agitatia sarbatorilor este epuizanta, iar acest lucru se poate vedea pe pielea noastra.

Daca te uiti in oglinda si ti se pare ca aratai mai bine inainte sa inceapa nebunia sarbatorilor te inteleg perfect. Cearcanele pronuntate, aspectul tern, liniile fine si chiar aparitia eruptiilor acneice te pot face sa simti ca ai pierdut controlul asupra tenului tau in aceasta perioada. Nu trebuie sa intri in panica, insa – aceste probleme sunt temporare, mai ales daca iei masuri cat mai rapid.

In primul rand, profita de aceste zile pentru a-ti relua dieta obisnuita – consumul mai mare de carne si dulciuri din perioada Craciunului a crescut inflamatia din corp, iar asta se vede pe tenul tau prin eruptii acneice si pungi in zona ochilor.

foto main WAYHOME studio, Shutterstock