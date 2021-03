Cele mai bune 3 exercitii care te ajuta sa topesti grasimea de pe abdomen

Secretul unui abdomen tonifiat nu sunt repetarile infinite, ci exercitiile eficiente, care iti activeaza cum trebuie muschii abdominali.

Cand ne gandim la a da jos kilogramele in plus, cei mai multi dintre noi vor in primul rand sa reduca grasimea din zona taliei si abdomenului. La urma urmei, cine nu vrea sa se poata strecura intr-o pereche de jeansi, fara acel mic „colacel” care se revarsa peste? In plus, asa cum explica specialistii pentru Prevention, pierderea grasimii abdominale este o modalitate sigura de a-ti imbunatati sanatatea generala: cercetarile leaga grasimea din jurul taliei de bolile de inima, diabet si chiar de unele tipuri de cancer.

Acestea fiind spuse, trebuie sa stii ca 100 de abdomene pe zi nu te vor ajuta sa pierzi miraculos grasimea de pe abdomen. Rezultatele se vor vedea atunci cand vei introduce in rutina exercitii care te ajuta cu adevarat sa topesti grasimea, combinate cu o dieta sanatoasa, ce exclude zaharul si alte alimente procesate (da, va trebui sa renunti la pizza sau macar sa reduci drastic frecventa cu care te rasfeti).

